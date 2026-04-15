Der Schlüssel zum GlückJetzt kostenlos streamen
Cedar Cove - Das Gesetz des Herzens
Folge 4: Der Schlüssel zum Glück
45 Min.Folge vom 15.04.2026Ab 6
Olivia macht sich Sorgen um Grace, die bei der Scheidung übers Ohr gehauen wurde. Sie drängt sie, erneut vor Gericht zu gehen. Justine fällt die Trennung von Seth schwerer als gedacht. Durch Freunde lernt sie kurz darauf Luke kennen, einen Afghanistan-Veteranen ... Shelly will samt Baby nach Seattle ziehen, und Eric ist deprimiert, weil er mit seinem geringen Lohn nicht seinen Verpflichtungen nachkommen kann. Jack bietet seinem Sohn daraufhin an, ein Studium zu finanzieren.
Weitere Folgen in Staffel 2
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Alle Staffeln im Überblick
Cedar Cove - Das Gesetz des Herzens
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Romanze
Produktion:CA, 2013
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 3: 2015 Crown Media United States LLC & © Season 1-2: 2013 Crown Media United States LLC & © Season 2: 2014 Crown Media United States LLC
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