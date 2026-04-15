Cedar Cove - Das Gesetz des Herzens
Folge 11: Unklarheiten
44 Min.Folge vom 15.04.2026
Trotz Jacks Einwänden wird Eddie, ein junger Redaktionskollege, Jacks Stellvertreter. Eddie gibt sich selbstsicher und arrogant, aber verpasst prompt seinen ersten Abgabetermin. Damit ist die Sache für Jack gelaufen - doch David bittet ihn um eine letzte Chance, da Eddie sein Neffe ist ...
Weitere Folgen in Staffel 3
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Alle Staffeln im Überblick
Cedar Cove - Das Gesetz des Herzens
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Romanze
Produktion:CA, 2013
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 3: 2015 Crown Media United States LLC & © Season 1-2: 2013 Crown Media United States LLC & © Season 2: 2014 Crown Media United States LLC
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