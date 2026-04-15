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Cedar Cove - Das Gesetz des Herzens

Rate mal, wer zum Essen kommt

BetaStaffel 3Folge 5vom 15.04.2026
Rate mal, wer zum Essen kommt

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Cedar Cove - Das Gesetz des Herzens

Folge 5: Rate mal, wer zum Essen kommt

43 Min.Folge vom 15.04.2026

Olivia ist frustriert: Ihr fällt es immer noch schwer, Jack zu vertrauen. Als ihr Bruder Will mit Warrens Hilfe das Haus ihrer Mutter ausbauen und verkaufen möchte, wendet sie sich hilfesuchend an Paul. Währenddessen kommen sich Jack und Alex bei einem Treffen der Anonymen Alkoholiker näher ...

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