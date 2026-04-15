Cedar Cove - Das Gesetz des Herzens
Folge 12: Abschied und Neuanfang
43 Min.Folge vom 15.04.2026
Grace ist nicht begeistert über den schnellen Entschluss ihrer Tochter, John heiraten zu wollen. Sie befürchtet, dass Maryellen die gleichen Fehler macht wie sie. Als Paul nach der Hochzeitsfeier Cedar Cove verlassen will, möchte Olivia die Gründe dafür wissen - und Paul gesteht ihr seine Liebe zu ihr ...
Weitere Folgen in Staffel 3
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Alle Staffeln im Überblick
Cedar Cove - Das Gesetz des Herzens
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Romanze
Produktion:CA, 2013
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 3: 2015 Crown Media United States LLC & © Season 1-2: 2013 Crown Media United States LLC & © Season 2: 2014 Crown Media United States LLC
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