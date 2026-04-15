Cedar Cove - Das Gesetz des Herzens
Folge 2: Eine zweite Chance
43 Min.Folge vom 15.04.2026
Olivia und Jack halten immer noch Abstand zueinander. Als der neue Staatsanwalt, der attraktive Paul, in Olivias Gerichtssaal auftaucht, verstehen sich die beiden auf Anhieb gut. Olivia kann ihn sogar überzeugen, Rebecca nicht zu feuern. Währenddessen leidet Jack sehr unter der Situation mit Olivia und schreibt einen Artikel über Vergebung ...
Weitere Folgen in Staffel 3
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Alle Staffeln im Überblick
Cedar Cove - Das Gesetz des Herzens
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Romanze
Produktion:CA, 2013
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 3: 2015 Crown Media United States LLC & © Season 1-2: 2013 Crown Media United States LLC & © Season 2: 2014 Crown Media United States LLC
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