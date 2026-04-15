Cedar Cove - Das Gesetz des Herzens
Folge 6: Rosenkrieg
43 Min.Folge vom 15.04.2026
Peggy und Bob wollen die Trennung von Cliff und Grace nicht akzeptieren, weshalb sie die beiden wieder zusammenbringen möchten. Olivia ist es ernst damit, die Immobilienpläne ihrer Bruders Wills zu durchkreuzen - doch Pauls Rat, wegen eines Grundstücks nicht alles aufs Spiel zu setzen, wecken in ihr Zweifel.
Weitere Folgen in Staffel 3
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Cedar Cove - Das Gesetz des Herzens
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Romanze
Produktion:CA, 2013
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 3: 2015 Crown Media United States LLC & © Season 1-2: 2013 Crown Media United States LLC & © Season 2: 2014 Crown Media United States LLC
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