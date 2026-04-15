Cedar Cove - Das Gesetz des Herzens
Folge 4: Der nötige Freiraum
43 Min.Folge vom 15.04.2026
Während es um Olivias Beziehung zu Jack nicht allzu gut bestellt ist, kommen sich Paul und Olivia immer näher. Der neue Staatsanwalt vertraut Olivia auch viel über sein Privatleben an. Bob missfällt das, weshalb er auch keinen Hehl aus seiner Ablehnung gegen Paul macht, als dieser sich bei Bob und Peggy einmieten will.
Weitere Folgen in Staffel 3
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Cedar Cove - Das Gesetz des Herzens
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Romanze
Produktion:CA, 2013
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 3: 2015 Crown Media United States LLC & © Season 1-2: 2013 Crown Media United States LLC & © Season 2: 2014 Crown Media United States LLC
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