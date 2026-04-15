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Cedar Cove - Das Gesetz des Herzens

Missverständnisse

BetaStaffel 3Folge 3vom 15.04.2026
Missverständnisse

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Cedar Cove - Das Gesetz des Herzens

Folge 3: Missverständnisse

43 Min.Folge vom 15.04.2026

Olivia zögert, Jacks Angebot anzunehmen und mit ihm zusammenzuziehen. Je mehr er drängt, desto mehr Zweifel plagen Olivia. Als sie sich auch noch von Paul zu einer Extraschicht im Gericht überreden lässt, entgeht ihr damit ein romantischer Moment mit Jack ...

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