Der doppelte Cocco Bill
Cocco Bill
Folge 16: Der doppelte Cocco Bill
Bunz hat wieder einmal einen teuflischen Plan. Er läßt von dem Künstler Jean Gill - mit Hilfe einer Gesichtsoperation - einen gewöhnlichen Verbrecher in Cocco Bill verwandeln. Dieser begeht - ausgestattet mit dem Gesicht von Cocco Bill - Verbrechen, die natürlich alle auf den echten Cocco Bill zurückfallen. Aber Cocco Bill läßt sich in Osusannas Wohnung unter Hausarrest stellen. Währenddessen begeht der Doppelgänger weiter seine schrecklichen Taten. Allerdings ist so für den Sheriff der Beweis von Cocco Bills Unschuld erbracht. Er läßt Cocco Bill wieder frei, und dieser macht sich auf die Suche nach seinem Doppelgänger. Nachdem er ihn zur Strecke gebracht hat, schleicht sich der richtige Cocco Bill als falscher Cocco Bill bei Bunz und dem Gesichtschirurgen ein und bringt die beiden nach einem kurzen Kampf hinter Gitter. Anschließend macht sich Cocco Bill auf, um sich bei den geschädigten Leuten zu entschuldigen und um richtigzustellen, daß nicht er der Bösewicht war.
