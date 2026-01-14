Zum Inhalt springenBarrierefrei
Cocco Bill unter falschem Verdacht

Studio 100 InternationalStaffel 1Folge 7vom 14.01.2026
14 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6

Von einer Kutsche aus wird Cocco Bill eine Transportkiste vor die Füße geworfen, da er fälschlicherweise für einen Räuber gehalten wird. Cocco Bill ist überrascht, daß der Inhalt jedoch nur aus Steinen besteht. Er reitet in die nächste Stadt, um den Irrtum aufzuklären. Der Sheriff glaubt ihm nicht und verhaftet ihn. Allerdings macht Cocco Bill sich keine Sorgen, denn der Richter, vor den er soll, ist ein alter Freund von ihm - Chuck Babiloss. Als Cocco Bills alter Gegner Bunz Barabunz das herausfindet, läßt er den Richter entführen unter der Bedingung, ihn nur wieder freizulassen, wenn Cocco Bill sich den richtigen Gaunern stellt. Außer den Gaunern sitzen Cocco Bill auch noch ein paar Killer im Nacken, die Kuknass-Brothers, welche farblich sehr gut aufeinander abgestimmt sind. Zu guter Letzt schafft es Cocco Bill, den Richter zu befreien, die Gauner, die Killer-Brüder sowie Crudelio, einen Handlanger von Bunz Barabunz, zu überlisten und ins Gefängnis zu stecken. Auch Bunz Barabunz wandert vorerst ins Gefängnis.

Studio 100 International
