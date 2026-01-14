Cocco Bill
Folge 8: Cocco Bill gegen alle
Falsche Straßenschilder in der Wüste sollen verhindern, daß Cocco Bill nach "City" City kommt. Wie es der Zufall so will, landet er natürlich doch dort. In dieser Stadt wird er oft zum Duell herausgefordert oder gerät anders in Schwierigkeiten. Hinter all dem steckt Zingh, ein Handlanger von Bunz Barabunz, welcher für die falschen Schilder verantwortlich ist. Dieser wollte verhindern, daß Cocco Bill die Stadt erreicht, damit er ungestört seinen Geschäften nachgehen kann. Aber einmal in der Stadt angelangt, lüftet Cocco Bill das Geheimnis einer Serie von merkwürdigen Überfällen und kommt auch noch hinter das Geheimnis des Sheriffs. Dieser ist nämlich eine als Mann verkleidete Frau, und zwar die Ehefrau von Bunz Barabunz. Aber Cocco Bill schafft es, Bunz, seine Ehefrau und Zingh auffliegen zu lassen und die mechanische Bande zu zerschlagen.
