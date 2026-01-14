Zum Inhalt springenBarrierefrei
Studio 100 InternationalStaffel 1Folge 18vom 14.01.2026
14 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6

Bunz Barabunz möchte eine Freizeitanlage in den Bergen bauen. Er versorgt den Indianerhäuptling "Crazy Horse" mit einer Medizin, wie er es nennt. So hat er "Crazy Horse" in der Hand und zwingt die Indianer, die Soldaten und die Siedler anzugreifen. Die Siedler bekommen es mit der Angst zu tun und verkaufen ihr Land natürlich sehr preiswert an Bunz Barabunz. Der Anführer der Soldaten, ein etwas fanatischer Colonel namens Benny Dux, läßt ebenfalls nicht mit sich reden und möchte die Indianer um jeden Preis ausrotten. Cocco Bill kommt den üblen Machenschaften von Bunz Barabunz auf die Schliche und schafft es mit Hilfe von Sigmund Freud, welcher gerade auf einer Studienreise ist, zwischen den beiden Parteien Frieden zu stiften.

