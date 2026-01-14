Cocco Bill und die Halben VerbrechenJetzt kostenlos streamen
Cocco Bill
Folge 5: Cocco Bill und die Halben Verbrechen
14 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6
Cocco Bill findet sich diesmal in einer Shakespeare Geschichte wieder. Zwei Familien - die Bewohner der Berge und die Heimatlosen - leben schon seit langer Zeit in einer nicht enden wollenden Fete. Julie und Rom, die Kinder der Familien, müssen ihre Liebe füreinander geheimhalten. Eines Tages wird Rom beschuldigt, der gesuchte Halbverbrecher zu sein, welcher die Leute immer zur Hälfte tötet. Beschuldigt wird er vor allem von Dirlindindon, welcher natürlich ein Handlanger von Bunz Barabunz ist. Cocco Bill glaubt jedoch nicht, daß der Junge der Schuldige ist und macht sich auf, das Geheimnis zu lüften.
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Cocco Bill
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Kinder, Western, Comedy
Altersfreigabe:
6