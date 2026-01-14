Cocco Bill und die EisenbahnbandeJetzt kostenlos streamen
Cocco Bill
Folge 6: Cocco Bill und die Eisenbahnbande
14 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6
Every Mad, ein etwas zurückgebliebener Räuber, kapert mit seiner Bande einen Zug und nimmt dabei Osusanna gefangen. Every Mad hat einen speziellen Trick entwickelt, wie er quer durch die Wüste fahren kann, ohne dabei Spuren zu hinterlassen. Aber Cocco Bill gelingt es, den Zug zu finden, wobei er allerdings gefangengenommen wird. Die Bande läßt ihn - gefangen in einer üblen Falle - in der Wüste zurück. Osusanna schafft es inzwischen, alleine zu fliehen und rettet Cocco Bill in letzter Minute das Leben. Cocco Bill kennt jetzt das Geheimnis von Every Mad und seinem Zug und schafft es, ihn durch einen Trick zur Strecke zu bringen.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Cocco Bill
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Kinder, Western, Comedy
Altersfreigabe:
6