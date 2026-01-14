Zum Inhalt springenBarrierefrei
Studio 100 KidsStaffel 1Folge 3vom 14.01.2026
Folge 3: Cocco Bill ganz klein

14 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6

Cocco Bill hat keine Erinnerung an seine Kindheit. Aus diesem Grund sucht er einen alten Indianer auf, Mad Eagle. Mit Hilfe dieses Medizinmannes, der in einem abgeschiedenen Canyon lebt, gelingt es Cocco Bill, sich an seine Kindheit zu erinnern. Der Medizinmann läßt mit Hilfe von Magie Cocco Bills Kindheit und seine Jugend noch einmal vor Cocco Bill erscheinen.

