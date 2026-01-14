Cocco Bill
Folge 25: Cocco Bill als Sheriff
14 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6
Cocco Bill reitet gerade durch die Wüste, als ihm eine Postkutsche auffällt, deren Pferde durchgegangen sind. Er bringt die Pferde zum Stehen und entdeckt in der Kutsche Osusanna. Die Kutsche wurde überfallen und ausgeraubt, was auch Puffy Brioka, der Fahrer der Kutscher, nicht verhindern konnte. Cocco Bill macht sich auf die Suche nach den Banditen und schafft es, einen von ihnen gefangenzunehmen.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Cocco Bill
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Kinder, Western, Comedy
Altersfreigabe:
6