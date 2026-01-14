Zum Inhalt springenBarrierefrei
Cocco Bill

Cocco Bill als Sheriff

Staffel 1Folge 25vom 14.01.2026
Cocco Bill als Sheriff

Cocco Bill

Folge 25: Cocco Bill als Sheriff

14 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6

Cocco Bill reitet gerade durch die Wüste, als ihm eine Postkutsche auffällt, deren Pferde durchgegangen sind. Er bringt die Pferde zum Stehen und entdeckt in der Kutsche Osusanna. Die Kutsche wurde überfallen und ausgeraubt, was auch Puffy Brioka, der Fahrer der Kutscher, nicht verhindern konnte. Cocco Bill macht sich auf die Suche nach den Banditen und schafft es, einen von ihnen gefangenzunehmen.

