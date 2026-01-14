Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Cocco Bill

Cocco Bill und die Mine

Studio 100 InternationalStaffel 1Folge 33vom 14.01.2026
Cocco Bill und die Mine

Cocco Bill und die MineJetzt kostenlos streamen

Cocco Bill

Folge 33: Cocco Bill und die Mine

14 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6

Osusanna bittet Cocco Bill, ihren Onkel zu suchen. Dieser ist seit langem in seiner eigenen Mine verschollen. Sollte er innerhalb von zwei Tagen nicht wieder zurückkehren, fällt die Mine und alles, was dazugehört, an die Bank von Swiss Cheese City, deren Besitzer natürlich Bunz Barabunz ist. Und was Cocco Bill und Osusanna nicht wissen, ist, daß Bunz bei dem Verschwinden von Osusannas Onkel etwas nachgeholfen hat. Cocco Bill steigt also hinab in das Minenlabyrinth und macht sich auf die Suche nach Onkel Robert.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Cocco Bill
Studio 100 International
Cocco Bill

Cocco Bill

Alle 1 Staffeln und Folgen