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D'Artagnan und die drei Musketiere

Mordbefehl für D'Artagnan

DeAPlanetaStaffel 1Folge 11vom 01.04.2026
Mordbefehl für D'Artagnan

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D'Artagnan und die drei Musketiere

Folge 11: Mordbefehl für D'Artagnan

25 Min.Folge vom 01.04.2026

D'Artagnan ist weiterhin verzweifelt auf der Suche nach Juliette, die sich auf der Flucht vor der Garde des Kardinals befindet. Währenddessen bietet Mylady de Winter Richelieu ihre Hilfe an. Sie nimmt D'Artagnan ins Visier und will ihn mittels Hypnose dazu bringen, die Königin zu ermorden ...

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