Mordbefehl für D'ArtagnanJetzt kostenlos streamen
D'Artagnan und die drei Musketiere
Folge 11: Mordbefehl für D'Artagnan
25 Min.Folge vom 01.04.2026
D'Artagnan ist weiterhin verzweifelt auf der Suche nach Juliette, die sich auf der Flucht vor der Garde des Kardinals befindet. Währenddessen bietet Mylady de Winter Richelieu ihre Hilfe an. Sie nimmt D'Artagnan ins Visier und will ihn mittels Hypnose dazu bringen, die Königin zu ermorden ...
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D'Artagnan und die drei Musketiere
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Kinder, Abenteuer
Produktion:JP, 1981
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© BRB Internacional, S.A. - 1981.