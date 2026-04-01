D'Artagnans große HeldentatJetzt kostenlos streamen
D'Artagnan und die drei Musketiere
Folge 15: D'Artagnans große Heldentat
25 Min.Folge vom 01.04.2026
Pom und D'Artagnan verfolgen einen Mann, der sie heimlich ausspionieren wollte. Sie können den Unbekannten einholen und D'Artagnan beginnt, sich mit ihm zu duellieren. Als Athos, Porthos und Aramis auftauchen, kann der Fremde entkommen. Währenddessen trifft der Duke von Buckingham zu seinem Treffen mit Königin Anne im Palast ein.
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D'Artagnan und die drei Musketiere
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Kinder, Abenteuer
Produktion:JP, 1981
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© BRB Internacional, S.A. - 1981.