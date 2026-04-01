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D'Artagnan und die drei Musketiere

D'Artagnans große Heldentat

Staffel 1Folge 15vom 01.04.2026
D'Artagnans große Heldentat

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D'Artagnan und die drei Musketiere

Folge 15: D'Artagnans große Heldentat

25 Min.Folge vom 01.04.2026

Pom und D'Artagnan verfolgen einen Mann, der sie heimlich ausspionieren wollte. Sie können den Unbekannten einholen und D'Artagnan beginnt, sich mit ihm zu duellieren. Als Athos, Porthos und Aramis auftauchen, kann der Fremde entkommen. Währenddessen trifft der Duke von Buckingham zu seinem Treffen mit Königin Anne im Palast ein.

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