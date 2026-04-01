Geheimauftrag für JulietteJetzt kostenlos streamen
D'Artagnan und die drei Musketiere
Folge 8: Geheimauftrag für Juliette
25 Min.Folge vom 01.04.2026
D'Artagnan bereitet sich auf einen Besuch seiner Angebeteten, Juliette, vor. Die junge Frau, die als Hofdame arbeitet, erhält derweil einen Geheimauftrag von der Königin, der sie schon bald in Schwierigkeiten bringt ...
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D'Artagnan und die drei Musketiere
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Kinder, Abenteuer
Produktion:JP, 1981
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© BRB Internacional, S.A. - 1981.