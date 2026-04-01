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D'Artagnan und die drei Musketiere

Die Aufnahmeprüfung

DeAPlanetaStaffel 1Folge 19vom 01.04.2026
Die Aufnahmeprüfung

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D'Artagnan und die drei Musketiere

Folge 19: Die Aufnahmeprüfung

25 Min.Folge vom 01.04.2026

D'Artagnan erhält endlich die Möglichkeit, ein echter Musketier zu werden. Doch vorher muss er sich in mehreren Aufgaben beweisen. Kardinal Richelieu und Widimer wollen derweil ihren eigenen Kandidaten in die Reihen der Musketiere einschleusen und müssen daher verhindern, dass D'Artagnan erfolgreich ist.

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