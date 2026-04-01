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D'Artagnan und die drei Musketiere

Eine kleine Maus macht großen Wirbel

DeAPlanetaStaffel 1Folge 14vom 01.04.2026
Eine kleine Maus macht großen Wirbel

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D'Artagnan und die drei Musketiere

Folge 14: Eine kleine Maus macht großen Wirbel

25 Min.Folge vom 01.04.2026

Kardinal Richelieu schickt seine Gardisten zum Haus von Juliettes Onkel, um D'Artagnan festzunehmen. Er und Juliette können mit Poms Hilfe jedoch noch rechtzeitig fliehen.

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