Die Gefangene des KardinalsJetzt kostenlos streamen
D'Artagnan und die drei Musketiere
Folge 9: Die Gefangene des Kardinals
24 Min.Folge vom 01.04.2026
Juliette kehrt nicht nach Hause zurück, weshalb sich ihr Onkel und D'Artagnan Sorgen machen. Sie erfahren, dass das Mädchen von Graf Rochefort festgehalten wird und erst in einigen Tagen freigelassen werden soll. D'Artagnan macht sich sofort auf die Suche nach seiner Angebeteten und will sie befreien.
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D'Artagnan und die drei Musketiere
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Kinder, Abenteuer
Produktion:JP, 1981
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© BRB Internacional, S.A. - 1981.