D'Artagnan und die drei Musketiere
Folge 3: Die Stadt der Träume
25 Min.Folge vom 01.04.2026
D'Artagnan, der sein Pferd zurücklassen musste, kämpft sich zu Fuß nach Paris fort. Auf seiner beschwerlichen Reise wird er von einer Kutsche nass gespritzt und stellt den Fahrer zur Rede. Im Inneren des Gefährts befindet sich die hübsche Juliette, die sich bei D'Artagnan entschuldigt und ihm mitteilt, dass er fast in Paris angekommen ist.
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D'Artagnan und die drei Musketiere
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Kinder, Abenteuer
Produktion:JP, 1981
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: BRB Internacional, S.A. - 1981.