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D'Artagnan und die drei Musketiere

Die Stadt der Träume

DeAPlanetaStaffel 1Folge 3vom 01.04.2026
Die Stadt der Träume

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D'Artagnan und die drei Musketiere

Folge 3: Die Stadt der Träume

25 Min.Folge vom 01.04.2026

D'Artagnan, der sein Pferd zurücklassen musste, kämpft sich zu Fuß nach Paris fort. Auf seiner beschwerlichen Reise wird er von einer Kutsche nass gespritzt und stellt den Fahrer zur Rede. Im Inneren des Gefährts befindet sich die hübsche Juliette, die sich bei D'Artagnan entschuldigt und ihm mitteilt, dass er fast in Paris angekommen ist.

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