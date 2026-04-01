Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
D'Artagnan und die drei Musketiere

Die Tränen der Königin

Staffel 1Folge 16vom 01.04.2026
Die Tränen der Königin

Die Tränen der KöniginJetzt kostenlos streamen

D'Artagnan und die drei Musketiere

Folge 16: Die Tränen der Königin

25 Min.Folge vom 01.04.2026

D'Artagnan und Pip sind auf dem Weg zurück nach Paris. Sie treffen auf eine wunderschöne Dame, die Interesse an dem Dolch bekundet, den D'Artagnan von Duke von Buckingham geschenkt bekommen hat. Bei der Unbekannten handelt es sich um Mylady de Winter, die D'Artagnan und Pip ablenkt und sich den Dolch unter den Nagel reißt ...

Weitere Folgen in Staffel 1

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

D'Artagnan und die drei Musketiere
D'Artagnan und die drei Musketiere

D'Artagnan und die drei Musketiere

Alle 1 Staffeln und Folgen