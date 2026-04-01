D'Artagnan und die drei Musketiere
Folge 25: Die Rache der Mylady
25 Min.Folge vom 01.04.2026
D'Artagnan und seine Freunde kommen in Spanien an, wo sie dem König die Juwelen übergeben sollen. Doch auch Mylady de Winter ist bereits vor Ort und will den Männern die Schmuckstücke abluchsen. Es gelingt ihr, Athos zu vergiften und die anderen mit einem Gegenmittel für ihren Freund zu erpressen.
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D'Artagnan und die drei Musketiere
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Kinder, Abenteuer
Produktion:JP, 1981
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© BRB Internacional, S.A. - 1981.