Das A-Team
Folge 22: Kopfgeldjäger
45 Min.Ab 12
Die hohe Belohnung, die auf die Ergreifung des A-Teams ausgesetzt wurde, lockt eine Gruppe von Kopfgeldjägern an. Ihr Plan lautet, Murdock aus seiner Klinik zu entführen und sich das gesamte Team zu schnappen, wenn dieses bei seiner Rettung in die Falle tappt. Doch alles läuft anders als gedacht und schon bald hat das A-Team mit mehreren Gegnern zu kämpfen ...
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Action
Produktion:US, 1982
Altersfreigabe:
12GEWALT
