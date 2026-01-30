Das Alaska Dreieck
Folge 1: Die schwarze Pyramide
40 Min.Folge vom 06.02.2026Ab 12
Verbirgt eine streng geheime Regierungseinrichtung unter der Wildnis Alaskas eine außerirdische Pyramide? Und: Seltsame Kräfte innerhalb des Alaska-Dreiecks machen Wildtiere gegenüber Menschen aggressiver.
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Paranormal
Produktion:US, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH