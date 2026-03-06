Die Aliens von KetchikanJetzt kostenlos streamen
Das Alaska Dreieck
Folge 9: Die Aliens von Ketchikan
44 Min.Folge vom 06.03.2026Ab 12
Vor der Küste einer alaskischen Kleinstadt könnte sich eine außerirdische Unterwasserbasis befinden. Und: Streifen menschenfressende Kreaturen durch die eisigen Gebiete des Alaska-Dreiecks?
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Das Alaska Dreieck
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Paranormal
Produktion:US, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-2: Warner Bros. Entertainment GmbH