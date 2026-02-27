Das Alaska Dreieck
Folge 8: Schaurige Begegnungen
44 Min.Folge vom 27.02.2026Ab 12
Aggressiv und furchtlos: Verlassen Yetis die Wildnis Alaskas und dringen in besiedelte Gebiete vor? Und: Ein Spezialist des Paranormalen untersucht ein berüchtigtes Spukhotel nach Beweisen für Geister.
Weitere Folgen in Staffel 2
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Das Alaska Dreieck
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Paranormal
Produktion:US, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: Warner Bros. Entertainment GmbH