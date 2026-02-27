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Das Alaska Dreieck

Schaurige Begegnungen

Kabel Eins DokuStaffel 2Folge 8vom 27.02.2026
Schaurige Begegnungen

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Das Alaska Dreieck

Folge 8: Schaurige Begegnungen

44 Min.Folge vom 27.02.2026Ab 12

Aggressiv und furchtlos: Verlassen Yetis die Wildnis Alaskas und dringen in besiedelte Gebiete vor? Und: Ein Spezialist des Paranormalen untersucht ein berüchtigtes Spukhotel nach Beweisen für Geister.

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