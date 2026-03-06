Das Alaska Dreieck
Folge 10: Klänge der Apokalypse
41 Min.Folge vom 06.03.2026Ab 12
Mysteriöse Mächte und unheimliche Geräusche beunruhigen Anwohner und Wissenschaftler in Alaska. Alaskas Autobahnen sind gefährliche Orte: Zeugen berichten von geisterhaften Scheinwerfern und unheimlichen Anhaltern.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Das Alaska Dreieck
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Paranormal
Produktion:US, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH