Das Alaska Dreieck
Folge 4: Das Geisterhotel
39 Min.Folge vom 13.02.2026Ab 12
Ende des 19. Jahrhunderts strömten Goldsucher nach Skagway, Alaska, um den großen Fund zu machen. Nun begibt sich dort ein Geisterjäger auf die Spuren verlorener Seelen. Und: Stecken kleine teuflische Kreaturen hinter dem Verschwinden von Menschen im Alaska-Dreieck?
Weitere Folgen in Staffel 2
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Das Alaska Dreieck
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Paranormal
Produktion:US, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH