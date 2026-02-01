Zum Inhalt springenBarrierefrei
Das Alaska Dreieck

Kabel Eins DokuStaffel 2Folge 6vom 20.02.2026
Folge 6: Die Geister-Mine

40 Min.Folge vom 20.02.2026Ab 12

Ein Team von Geisterjägern nimmt in einer verlassenen Goldmine Kontakt mit den Toten auf. Und: Zahlreiche Sichtungen und Meldungen über vermisste Menschen schüren den Glauben an einen furchterregenden Yeti, der durch die Wildnis Alaskas streifen soll.

