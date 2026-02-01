Das Alaska Dreieck
Folge 6: Die Geister-Mine
40 Min.Folge vom 20.02.2026Ab 12
Ein Team von Geisterjägern nimmt in einer verlassenen Goldmine Kontakt mit den Toten auf. Und: Zahlreiche Sichtungen und Meldungen über vermisste Menschen schüren den Glauben an einen furchterregenden Yeti, der durch die Wildnis Alaskas streifen soll.
Das Alaska Dreieck
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Paranormal
Produktion:US, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH