Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Das Alaska Dreieck

Das Rätsel der Meeresdinosaurier

Kabel Eins DokuStaffel 2Folge 3vom 13.02.2026
Das Rätsel der Meeresdinosaurier

Das Rätsel der MeeresdinosaurierJetzt kostenlos streamen

Das Alaska Dreieck

Folge 3: Das Rätsel der Meeresdinosaurier

41 Min.Folge vom 13.02.2026Ab 12

Einzigartige Sonaraufnahmen könnten beweisen, dass ein prähistorisches Monster die Meere rund um Kodiak Island durchstreift. Und: Forscher untersuchen, warum Tausende von Flugzeugen spurlos verschwunden sind.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Das Alaska Dreieck
Kabel Eins Doku
Das Alaska Dreieck

Das Alaska Dreieck

Alle 2 Staffeln und Folgen