Das Rätsel der MeeresdinosaurierJetzt kostenlos streamen
Das Alaska Dreieck
Folge 3: Das Rätsel der Meeresdinosaurier
41 Min.Folge vom 13.02.2026Ab 12
Einzigartige Sonaraufnahmen könnten beweisen, dass ein prähistorisches Monster die Meere rund um Kodiak Island durchstreift. Und: Forscher untersuchen, warum Tausende von Flugzeugen spurlos verschwunden sind.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Das Alaska Dreieck
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Paranormal
Produktion:US, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH