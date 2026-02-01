Die vergessene Welt AlaskasJetzt kostenlos streamen
Das Alaska Dreieck
Folge 7: Die vergessene Welt Alaskas
43 Min.Folge vom 27.02.2026Ab 12
Immer wieder tauchen über dem Himmel Alaskas unerklärliche Lichter und Objekte auf. Deuten neue Hinweise darauf hin, dass Außerirdische auf alaskischem Boden gelandet sind? Und: Prähistorische Monster könnten in abgelegenen Regionen noch immer leben und sich vermehren.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Das Alaska Dreieck
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Paranormal
Produktion:US, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH