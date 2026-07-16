Der Traum von einem besseren LebenJetzt kostenlos streamen
Das Böse im Blick - Augenzeuge Kamera
Folge 15: Der Traum von einem besseren Leben
47 Min.Folge vom 16.07.2026Ab 12
Im Jahr 2010 erschüttert ein brutaler Überfall mit drei Toten die somalische Gemeinde in Minneapolis. Die Überwachungskameras des Geschäftes zeigen ein aus dem Ruder geratenen Raub, während die Aufzeichnungen aus der Umgebung Hinweise zu der Identität der Täter liefern.
Weitere Folgen in Staffel 9
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Das Böse im Blick - Augenzeuge Kamera
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Reality, Krimi
Produktion:CA, 2014
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG, GEWALT
Copyrights:© Season 1-10: Blue Ant Media & © Season 6-7: Videorechte: Blue Ant Media, Bildrechte: Saloon Media