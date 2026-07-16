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Das Böse im Blick - Augenzeuge Kamera

Der Traum von einem besseren Leben

PULS 24Staffel 9Folge 15vom 16.07.2026
Der Traum von einem besseren Leben

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Das Böse im Blick - Augenzeuge Kamera

Folge 15: Der Traum von einem besseren Leben

47 Min.Folge vom 16.07.2026Ab 12

Im Jahr 2010 erschüttert ein brutaler Überfall mit drei Toten die somalische Gemeinde in Minneapolis. Die Überwachungskameras des Geschäftes zeigen ein aus dem Ruder geratenen Raub, während die Aufzeichnungen aus der Umgebung Hinweise zu der Identität der Täter liefern.

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