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Das Duell

Mölzer: „Babler ist ein politisches Antitalent“

krone.tvStaffel 2026Folge 1vom 14.01.2026
Mölzer: „Babler ist ein politisches Antitalent“

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Folge 1: Mölzer: „Babler ist ein politisches Antitalent“

48 Min.Folge vom 14.01.2026

Im aktuellen Politik-Duell zwischen Andreas Mölzer und Eva Glawischnig werden die Gründe für die massive Unzufriedenheit der Bevölkerung mit der aktuellen Bundesregierung analysiert, die vor Kurzem in einer IFDD-Umfrage erhoben wurde. Glawischnig: „Die Inflation bringt für viele Haushalte Zukunftsängste und Sorgen.“ Mölzer: „Und Babler hat sich als politisches Antitalent herauskristallisiert.“

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