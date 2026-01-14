Mölzer: „Babler ist ein politisches Antitalent“Jetzt kostenlos streamen
Das Duell
Folge 1: Mölzer: „Babler ist ein politisches Antitalent“
48 Min.Folge vom 14.01.2026
Im aktuellen Politik-Duell zwischen Andreas Mölzer und Eva Glawischnig werden die Gründe für die massive Unzufriedenheit der Bevölkerung mit der aktuellen Bundesregierung analysiert, die vor Kurzem in einer IFDD-Umfrage erhoben wurde. Glawischnig: „Die Inflation bringt für viele Haushalte Zukunftsängste und Sorgen.“ Mölzer: „Und Babler hat sich als politisches Antitalent herauskristallisiert.“
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Genre:Talk, Nachrichten, Politik, Unterhaltung
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