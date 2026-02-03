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Das Duell

Mölzer: „Regierung ist zu schwach für Reformen“

krone.tvStaffel 2026Folge 4vom 03.02.2026
Mölzer: „Regierung ist zu schwach für Reformen“

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Folge 4: Mölzer: „Regierung ist zu schwach für Reformen“

47 Min.Folge vom 03.02.2026

Im aktuellen krone.tv-Politikduell diskutierten Andreas Mölzer und Eva Glawischnig über die Rede von Bundeskanzler Christian Stocker und die geplante Volksbefragung zur Wehrpflicht. Mölzer sieht darin vor allem ein weiteres Aufschieben wichtiger Entscheidungen und kritisierte, die Regierung sei zu schwach, um sich auf einen klaren Reformkurs zu einigen. Auch Glawischnig sprach von zahlreichen Ankündigungen ohne konkrete Konzepte und warnte davor, dass in der Bevölkerung zunehmend der Eindruck entstehe, politische Entscheidungen würden bewusst vertagt.

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