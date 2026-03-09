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Das Duell

Wirtschafts-Duell: „Das ist ein einziges Werk für PR-Menschen“

krone.tvStaffel 2026Folge 8vom 09.03.2026
Wirtschafts-Duell: „Das ist ein einziges Werk für PR-Menschen“

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Folge 8: Wirtschafts-Duell: „Das ist ein einziges Werk für PR-Menschen“

49 Min.Folge vom 09.03.2026

Im aktuellen krone.tv Wirtschafts-Duell wurde deutliche Kritik an der aktuellen wirtschaftlichen Strategie der Regierung laut. Unternehmer und Wirtschaftsexperten fordern mehr Tempo bei Reformen und spürbare Entlastungen für den Standort Österreich. Finanzexperte Gerald Zmuegg von Finanzinsider spricht von einem „einzigen Werk für PR-Menschen“, bei dem vieles versprochen, aber wenig realisiert worden sei. Bernd Hinteregger, Präsident des sozialdemokratischen Wirtschaftsverbands, formuliert es moderater, betont aber ebenfalls: Jetzt müsse endlich gehandelt werden. „Es muss etwas passieren – das tägliche Leben der Menschen muss besser werden.“

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