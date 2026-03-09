Wirtschafts-Duell: „Das ist ein einziges Werk für PR-Menschen“Jetzt kostenlos streamen
Das Duell
Folge 8: Wirtschafts-Duell: „Das ist ein einziges Werk für PR-Menschen“
Im aktuellen krone.tv Wirtschafts-Duell wurde deutliche Kritik an der aktuellen wirtschaftlichen Strategie der Regierung laut. Unternehmer und Wirtschaftsexperten fordern mehr Tempo bei Reformen und spürbare Entlastungen für den Standort Österreich. Finanzexperte Gerald Zmuegg von Finanzinsider spricht von einem „einzigen Werk für PR-Menschen“, bei dem vieles versprochen, aber wenig realisiert worden sei. Bernd Hinteregger, Präsident des sozialdemokratischen Wirtschaftsverbands, formuliert es moderater, betont aber ebenfalls: Jetzt müsse endlich gehandelt werden. „Es muss etwas passieren – das tägliche Leben der Menschen muss besser werden.“
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