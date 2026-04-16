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Das Duell

Glawischnig: „Experiment zu digitalem Schrott“

krone.tvStaffel 2026Folge 12vom 16.04.2026
Glawischnig: „Experiment zu digitalem Schrott“

Glawischnig: „Experiment zu digitalem Schrott“Jetzt kostenlos streamen

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Folge 12: Glawischnig: „Experiment zu digitalem Schrott“

48 Min.Folge vom 16.04.2026

Hitzige Diskussion im aktuellen Politik-Duell auf krone.tv zwischen Eva Glawischnig und Andreas Mölzer über die Sinnhaftigkeit des von der Regierung vorgestellten Verbots von Social Media für unter Vierzehnjährige.

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