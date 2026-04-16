Glawischnig: „Experiment zu digitalem Schrott“Jetzt kostenlos streamen
Das Duell
Folge 12: Glawischnig: „Experiment zu digitalem Schrott“
48 Min.Folge vom 16.04.2026
Hitzige Diskussion im aktuellen Politik-Duell auf krone.tv zwischen Eva Glawischnig und Andreas Mölzer über die Sinnhaftigkeit des von der Regierung vorgestellten Verbots von Social Media für unter Vierzehnjährige.
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Genre:Talk, Nachrichten, Politik, Unterhaltung
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Copyrights:© Season 2025-2026: krone.tv