krone.tvStaffel 2026Folge 2vom 20.01.2026
Folge 2: Mölzer: „Das ist eine Wappler-Maßnahme“

48 Min.Folge vom 20.01.2026

Im aktuellen Politik-Duell zwischen Andreas Mölzer und Eva Glawischnig werden Herbert Kickls Auftritt beim FPÖ-Neujahrstreffen, die „Minusmänner“ der Regierung und die Halbierung der Mehrwertsteuer auf Grundnahrungsmittel hitzig diskutiert. Glawischnig über Kickl: „Die Luft ist draußen. Er hat zwar ausgeteilt und ist überall mit dem Stellwagen hineingefahren. Es gab aber wenig Konstruktives.“

