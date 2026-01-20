Mölzer: „Das ist eine Wappler-Maßnahme“Jetzt kostenlos streamen
Das Duell
Folge 2: Mölzer: „Das ist eine Wappler-Maßnahme“
48 Min.Folge vom 20.01.2026
Im aktuellen Politik-Duell zwischen Andreas Mölzer und Eva Glawischnig werden Herbert Kickls Auftritt beim FPÖ-Neujahrstreffen, die „Minusmänner“ der Regierung und die Halbierung der Mehrwertsteuer auf Grundnahrungsmittel hitzig diskutiert. Glawischnig über Kickl: „Die Luft ist draußen. Er hat zwar ausgeteilt und ist überall mit dem Stellwagen hineingefahren. Es gab aber wenig Konstruktives.“
Genre:Talk, Nachrichten, Politik, Unterhaltung
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© krone.tv