Mölzer über FPÖ: „Sauerteig der Zweiten Republik“Jetzt kostenlos streamen
Das Duell
Folge 13: Mölzer über FPÖ: „Sauerteig der Zweiten Republik“
49 Min.Folge vom 16.04.2026
Im aktuellen Politik-Duell zwischen Eva Glawischnig und Andreas Mölzer wurde über die aktuellen Jubiläen „70 Jahre FPÖ“ und „40 Jahre Grüne“ diskutiert. Mölzer über das ungleiche Paar: „FPÖ und Grüne sind Antagonismen in Österreich. So nach dem Motto: Beste Freunde. Beste Feinde.“ Glawischnig über die Grünen: „Wir waren nicht nur linke Alt-68er, sondern auch Bürgerliche. Und wir hatten oft starke Frauen in der Auslage.“
Weitere Folgen in Staffel 2026
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Das Duell
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Talk, Nachrichten, Politik, Unterhaltung
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 2025-2026: krone.tv