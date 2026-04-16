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Das Duell

Mölzer über FPÖ: „Sauerteig der Zweiten Republik“

krone.tvStaffel 2026Folge 13vom 16.04.2026
Mölzer über FPÖ: „Sauerteig der Zweiten Republik“

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Folge 13: Mölzer über FPÖ: „Sauerteig der Zweiten Republik“

49 Min.Folge vom 16.04.2026

Im aktuellen Politik-Duell zwischen Eva Glawischnig und Andreas Mölzer wurde über die aktuellen Jubiläen „70 Jahre FPÖ“ und „40 Jahre Grüne“ diskutiert. Mölzer über das ungleiche Paar: „FPÖ und Grüne sind Antagonismen in Österreich. So nach dem Motto: Beste Freunde. Beste Feinde.“ Glawischnig über die Grünen: „Wir waren nicht nur linke Alt-68er, sondern auch Bürgerliche. Und wir hatten oft starke Frauen in der Auslage.“

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