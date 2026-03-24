Spritpreisbremse kommt - Andreas Mölzer: „Das ist ein Aprilscherz!“Jetzt kostenlos streamen
Das Duell
Folge 11: Spritpreisbremse kommt - Andreas Mölzer: „Das ist ein Aprilscherz!“
49 Min.Folge vom 24.03.2026
Im aktuellen krone.tv-Politik-Duell zwischen Eva Glawischnig und Andreas Mölzer ging es um ein mögliches weiteres Sparpaket, die Sinnhaftigkeit der Spritpreisbremse und den Iran-Krieg.
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Genre:Talk, Nachrichten, Politik, Unterhaltung
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Copyrights:© Season 2026: krone.tv