Glawischnig ehrlich: „Mir wurde häufig die Hand aufs Knie gelegt“Jetzt kostenlos streamen
Das Duell
Folge 10: Glawischnig ehrlich: „Mir wurde häufig die Hand aufs Knie gelegt“
48 Min.Folge vom 17.03.2026
Im aktuellen Politik-Duell auf krone.tv wurde zwischen Eva Glawischnig und Andreas Mölzer heftig über die „Schlangengrube ORF“, den ORF-Gagenkaiser Pius Strobl und Christoph Seilers Kampf mit seinen inneren Dämonen diskutiert.
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Genre:Talk, Nachrichten, Politik, Unterhaltung
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