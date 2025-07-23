Das Geschäft mit der Liebe
Folge 1: Der Skandal
47 Min.Folge vom 23.07.2025Ab 16
In der Neuauflage der 11. Staffel von „Das Geschäft mit der Liebe“ melden sich auch ehemalige Protagonist:innen kritisch über die Geschehnisse zu Wort, denn auch frühere Gesichter des Formats bleiben von den Turbulenzen nicht unberührt. Peter Fäustl, einst als Protagonist dabei, und seine Lebensgefährtin Joy geraten in den Sog der Diskussion. Robert Nissel will vermitteln und lädt weitere ehemalige Protagonist:innen bei sich zu Hause zum kritischen Screening des Formats ein.
Das Geschäft mit der Liebe
Genre:Reality
Produktion:AT, 2012
Altersfreigabe:
16DESORIENTIERUNG, SEXUALITAET
Copyrights:© ProSiebenSat.1 PULS 4