Das Geschäft mit der Liebe
Folge 3: Die Verlobung
47 Min.Folge vom 30.07.2025Ab 16
Rudi und Birgit stehen vor einem besonderen Moment: Er hat eine Überraschung geplant, sie hat’s längst geahnt. Wenn das sexy Outfit wieder ausgepackt wird, dann ist klar: Heute wird’s ernst. Oder zumindest besonders.
Weitere Folgen in Staffel 11
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Das Geschäft mit der Liebe
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Reality
Produktion:AT, 2012
Altersfreigabe:
16SEXUALITAET, DESORIENTIERUNG
Copyrights:© ProSiebenSat.1 PULS 4