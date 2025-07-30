Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Das Geschäft mit der Liebe

Die Verlobung

ATVStaffel 11Folge 3vom 30.07.2025
Die Verlobung

Die VerlobungJetzt kostenlos streamen

Das Geschäft mit der Liebe

Folge 3: Die Verlobung

47 Min.Folge vom 30.07.2025Ab 16

Rudi und Birgit stehen vor einem besonderen Moment: Er hat eine Überraschung geplant, sie hat’s längst geahnt. Wenn das sexy Outfit wieder ausgepackt wird, dann ist klar: Heute wird’s ernst. Oder zumindest besonders.

Weitere Folgen in Staffel 11

Alle Staffeln im Überblick

Das Geschäft mit der Liebe
ATV
Das Geschäft mit der Liebe

Das Geschäft mit der Liebe

Alle 10 Staffeln und Folgen