Folge 9: Die Beziehungskrise
46 Min.Folge vom 20.08.2025Ab 16
In Thailand liefert Daniel den nächsten Tiefpunkt. Sein Umgang mit Urlaubsbekanntschaft Gung ist so taktlos, dass am Ende nur die Trennung bleibt, und die ist für Gung definitiv ein Gewinn. Währenddessen sorgt Miesepeter Mario Orsolics für den nächsten Fremdschäm Moment. Statt seiner eigentlichen Begleitung schenkt er plötzlich lieber einer Kellnerin seine Aufmerksamkeit.
