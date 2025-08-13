Zum Inhalt springenBarrierefrei
ATVStaffel 11Folge 7vom 13.08.2025
Folge 7: Der Liebesstreit

48 Min.Folge vom 13.08.2025Ab 16

Beim Karaoke-Abend in Kasachstan, liebevoll inszeniert von Partnervermittlerin Ksenia, kommt es zum Eklat. Gerhard schmettert sich in die Herzen der Damen, Max hingegen hat seine Emotionen so rein gar nicht unter Kontrolle. Statt Gelassenheit gibt’s kindisches Gezicke. Max, sonst laut, wird plötzlich ganz still, dafür spricht sein Benehmen Bände.

