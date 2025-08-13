Das Geschäft mit der Liebe
Folge 7: Der Liebesstreit
Beim Karaoke-Abend in Kasachstan, liebevoll inszeniert von Partnervermittlerin Ksenia, kommt es zum Eklat. Gerhard schmettert sich in die Herzen der Damen, Max hingegen hat seine Emotionen so rein gar nicht unter Kontrolle. Statt Gelassenheit gibt’s kindisches Gezicke. Max, sonst laut, wird plötzlich ganz still, dafür spricht sein Benehmen Bände.
