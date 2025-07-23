Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Das Geschäft mit der Liebe

Der Skandal

ATVStaffel 11Folge 1vom 23.07.2025
Der Skandal

Der SkandalJetzt kostenlos streamen

Das Geschäft mit der Liebe

Folge 1: Der Skandal

47 Min.Folge vom 23.07.2025Ab 16

In der Neuauflage der 11. Staffel von „Das Geschäft mit der Liebe“ melden sich auch ehemalige Protagonist:innen kritisch über die Geschehnisse zu Wort, denn auch frühere Gesichter des Formats bleiben von den Turbulenzen nicht unberührt. Peter Fäustl, einst als Protagonist dabei, und seine Lebensgefährtin Joy geraten in den Sog der Diskussion. Robert Nissel will vermitteln und lädt weitere ehemalige Protagonist:innen bei sich zu Hause zum kritischen Screening des Formats ein.

Weitere Folgen in Staffel 11

Alle Staffeln im Überblick

Das Geschäft mit der Liebe
ATV
Das Geschäft mit der Liebe

Das Geschäft mit der Liebe

Alle 10 Staffeln und Folgen