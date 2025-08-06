Das Geschäft mit der Liebe
Folge 5: Wodka Exzesse
49 Min.Folge vom 06.08.2025Ab 16
Während sich in Südostasien zarte Bande knüpfen, herrscht in Kasachstan akuter Liebeskater. Nach Volkstanz, Ausflug und Alkohol zeigt sich, was passiert, wenn sich Selbstüberschätzung mit Wodka paart: Max macht beim Abenddate eine mehr als beschwipste Figur und kassiert von Partnervermittlerin Ksenia prompt die Quittung.
Das Geschäft mit der Liebe
Genre:Dokumentation
Produktion:AT, 2012
Altersfreigabe:
16SEXUALITAET, DESORIENTIERUNG
Copyrights:© ProSiebenSat.1 PULS 4